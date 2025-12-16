В Кингисеппе после жалобы местного жителя ликвидирована свалка протяжённостью 35 метров

Сотрудники "Экомилиции" провели проверку территории в городе Кингисепп по обращению местного жителя. В ходе осмотра было зафиксировано несанкционированное размещение отходов производства и потребления. Как сообщили в пресс-службе госэконадзора Ленинградской области, захламлённый участок растянулся примерно на 35 метров.

Основу мусорного навала составляла пластиковая и стеклянная тара. По факту нарушения Комитет государственного экологического надзора направил районной администрации предостережение. Местные власти отреагировали оперативно: в установленный срок они устранили нарушение. Свалка была полностью ликвидирована, а территория – очищена от мусора.

В ведомстве также напомнили, что жители региона могут сообщать о нарушениях природоохранного законодательства по телефону "Зелёной линии" +7 (921) 908-50-86 или через форму обратной связи на официальном сайте Комитета.

Фото: Пресс-служба Комитета госэконадзора Ленобласти