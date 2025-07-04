В Кингисеппе прошла ликвидация свалки на месте бывшего автобусного парка

В Кингисеппе завершили масштабную уборку территории бывшего автобусного парка, где долгое время находилась незаконная свалка. Работы были организованы Комитетом госэконадзора Ленинградской области и проходили под контролем местных властей.

Основанием для вмешательства стали результаты проверки, выявившей захламление участка. Специалисты обнаружили там более 150 кубометров старых автомобильных покрышек, а также кучи грунта и строительный мусор.

"Служба городского хозяйства" и подрядчик "МУП СГК" провели ручную и механизированную погрузку отходов и их вывоз. Все собранные шины передали на предприятие для утилизации и переработки.

Повторный осмотр показал, что незаконных свалок на участке больше нет. Это подтвердили и в местной администрации. Ситуация остаётся на контроле Комитета госэконадзора.

Фото: Пресс-служба Госэконадзора Ленобласти