В коттеджном поселке Всеволожского района отправили на спецстоянку экскаватор за незаконную работу с отходами
Сегодня, 16:10
185
В коттеджном посёлке "Малина" во Всеволожском районе проведён совместный рейд Эконадзора и полиции по пресечению нарушений в сфере экологии.

Проверка, инициированная по обращению местных жителей, выявила несоблюдение требований при обращении с отходами. По ее итогам возбуждено два административных дела: одно — за нарушение экологических норм, другое — в отношении собственника участка за невыполнение обязанностей по охране почв. 

Кроме того, в качестве орудия правонарушения был изъят экскаватор, который помещён на спецстоянку до решения суда.

Ранее мы сообщили о том, что незаконную свалку ликвидировали в поселке Новый Свет.

Фото: Пресс-служба Госэконадзора Ленобласти 

