В коттеджном поселке Всеволожского района отправили на спецстоянку экскаватор за незаконную работу с отходами

В коттеджном посёлке "Малина" во Всеволожском районе проведён совместный рейд Эконадзора и полиции по пресечению нарушений в сфере экологии.

Проверка, инициированная по обращению местных жителей, выявила несоблюдение требований при обращении с отходами. По ее итогам возбуждено два административных дела: одно — за нарушение экологических норм, другое — в отношении собственника участка за невыполнение обязанностей по охране почв.

Кроме того, в качестве орудия правонарушения был изъят экскаватор, который помещён на спецстоянку до решения суда.

