Незаконную свалку ликвидировали в поселке Новый Свет

В поселке Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области была ликвидирована нелегальная свалка. Об этом 21 апреля сообщили в региональном Комитете государственного экологического надзора.

Специалисты Экомилиции обнаружили несанкционированное скопление отходов, среди которых были строительные материалы, крупногабаритный мусор и твердые коммунальные отходы.

Ведомство выдало предостережение Новосветскому территориальному управлению с требованием устранить нарушение. Местные власти оперативно отреагировали: территорию убрали, а весь мусор вывезли на лицензированный полигон. Также были очищены площадки, прилегающие к контейнерам.

Комитет напомнил о высоких штрафах за нарушение правил обращения с отходами (до 50 000 рублей гражданам, до 100 000 рублей должностным лицам и до 700 000 рублей организациям)

