В поселке Шугозеро столкнулись водитель Lada и подросток на мопеде

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области, в котором пострадал 13-летний подросток. По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла накануне на Школьной улице в поселке Шугозеро.

Предварительно, 46-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с мопедом под управлением юноши. В результате последнего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

