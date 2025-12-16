Сегодня, 16:12
В поселке Шугозеро столкнулись водитель Lada и подросток на мопеде

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области, в котором пострадал 13-летний подросток. По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла накануне на Школьной улице в поселке Шугозеро. 

Предварительно, 46-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с мопедом под управлением юноши. В результате последнего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее мы рассказывали о том, что снегоболотоход упал на 47-летнего мужчину в СНТ "Электрон". Водитель погиб. В момент трагедии он находился без мотошлема и мотоэкипировки.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

