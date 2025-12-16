"Калашников" начал поставки нового беспилотника СКАТ 220

Скоростной беспилотник способен разгоняться до 160 километров в час.

Оружейный концерн "Калашников" начал отгрузку нового дрона СКАТ 220" для заказчика. Аппарат создан на основе модели СКАТ 350 М", но имеет более компактные размеры, сообщили в Telegram-канале компании.

Размах крыла дрона составляет 2,2 метра. Общая масса БПЛА – 12 килограммов, что позволяет ему достигать скоростей до 160 километров в час.

СКАТ 220 оснащен электрическим двигателем, поэтому он может находиться в воздухе более 150 минут. Также бесплотный аппарат адаптировали к парашютной посадке.

В "Калашникове" отметили, что дрон можно применять для охраны и обеспечения безопасности, в сельском хозяйстве. Кроме того, он будет полезен для мониторинга протяженных объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры или ЛЭП.

