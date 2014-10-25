Ущерб от аферы с поставками "Калашникову" превысил 35 млн рублей

Фигурантов обвиняют в хищении денег у концерна при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа.

Ущерб от аферы с поставками концерну "Калашников" некачественных деталей превысил 35 млн рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, фигурантам уголовного дела вменяется мошенничество на сумму более 35 млн рублей. Одним из фигурантов является директор ивановской компании "Интертехника" и победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев. Главное обвинение предъявлено руководителю ООО "Ивановские ковши" и учредителю ООО "Интертехника" Алексею Морохову.

Отметим, что фигурантов обвиняют в хищении денег у "Калашникова" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По данным следствия, "Интертехника" поставила концерну полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям.

Фото: Piter.tv