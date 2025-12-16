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Россиянам оставят возможность упрощенного восстановления пароля от "Госуслуг"
Сегодня, 9:51
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Россиянам оставят возможность упрощенного восстановления пароля от "Госуслуг"

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Правки по поводу данного нововведения отклонены перед вторым чтением законопроекта.

Положение о восстановлении доступа к личному кабинету единого портала государственных услуг"Госуслугам" только проверенными способами было исключено поправками во второй пакет мер правительства по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Соответствующие данные размещены в тексе законодательного проекта, с которыми ознакомились журналисты. В инициативе на первом этапе авторы говорили о том, что пользователи смогут восстановить доступ к своему аккаунту при личном посещении МФЦ, через национальный мессенджер "Макс", а также официальные приложения и сайты банковских организаций, при помощи биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи. Поправками ко второму чтению такую  норму полностью исключили из проекта.

Напомним, что в настоящее время  пользователи могут восстановить доступ несколькими способами. Решить вопрос можно по номеру телефона, через электронную почту или приложение банка. Дополнительно вернуть доступ к порталу можно при личном посещении центра обслуживания "Госуслуг". 

Россияне будут получать судебные документы через "Госуслуги".

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, госуслуги, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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