Россиянам оставят возможность упрощенного восстановления пароля от "Госуслуг"

Правки по поводу данного нововведения отклонены перед вторым чтением законопроекта.

Положение о восстановлении доступа к личному кабинету единого портала государственных услуг"Госуслугам" только проверенными способами было исключено поправками во второй пакет мер правительства по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Соответствующие данные размещены в тексе законодательного проекта, с которыми ознакомились журналисты. В инициативе на первом этапе авторы говорили о том, что пользователи смогут восстановить доступ к своему аккаунту при личном посещении МФЦ, через национальный мессенджер "Макс", а также официальные приложения и сайты банковских организаций, при помощи биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи. Поправками ко второму чтению такую норму полностью исключили из проекта.

Напомним, что в настоящее время пользователи могут восстановить доступ несколькими способами. Решить вопрос можно по номеру телефона, через электронную почту или приложение банка. Дополнительно вернуть доступ к порталу можно при личном посещении центра обслуживания "Госуслуг".

Россияне будут получать судебные документы через "Госуслуги".

Фото: Piter.tv