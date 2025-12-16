Россияне будут получать судебные документы через "Госуслуги"

На "Госуслугах" можно будет следить за судебными документами и их отправкой.

С 1 июня у россиян появилась возможность отслеживать судебные документы через единый портал государственных услуг. Это позволит оперативно получать судебные извещения и корреспонденцию, сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

По словам председателя ВС Игоря Краснова, нововведение значительно упростит взаимодействие граждан страны с системой правосудия и снизит нагрузку на мировые судебные участки.

В сообщении отметили, такой порядок уведомления предусмотрен Кодексом административного судопроизводства РФ и Арбитражным процессуальным кодексом РФ. В случае необходимости, пользователь может отключить получение судебной корреспонденции через настройки сервиса "Госпочта".

Теперь в планах Верховного суда внедрить возможность дистанционного участия в судебных заседаниях через "Госуслуги".

