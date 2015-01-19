Минцифры готово помочь с картой укусов клещей на "Госуслугах"

Ведомство поддержало предложение депутатов Госдумы России.

Министерство по цифровому развитию готово помочь законодателям с созданием на "Госуслугах" интерактивной карты статистики укусов клещей в случае получения таких данных от Роспотребназора. Соответствующий ответ по СМИ распространила пресс-служба заместителя главы ведомства Олега Качанова на запрос российских депутатов от фракции "Новые люди".

Минцифры России готово рассмотреть и детально проработать функционально-технические требования, предложения по контентному наполнению для информационной страницы, а также проект модели данных справочника, включающего данные, необходимые для размещения на интерактивной карте, для целей оценки возможности их практической реализации... текст документа

Чиновник пояснил, что профильное ведомство из федерального правительства разработало визуальный конструктор информационных страниц, который дает возможность заинтересованным органам исполнительной власти осуществлять самостоятельную разработку подобных страниц. При этом функциональным заказчиком данного онлайн-сервиса может выступить Роспотребнадзор.

Напомним, что депутаты фракции "Новые люди" от Государственной думы Антон Ткачев и Амир Хамитов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым направили письмо российскому министру по цифровому развитию Максуту Шадаеву с предложением опубликовать на едином портале "Госуслуг" интерактивную карту статистики укусов клещей по всей стране. В профильном ведомстве ответили политическим деятелям, что "в целом поддерживают данную инициативу".

