Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран и включить в него Канаду

В Финляндии рассказали о необходимости воспользоваться "окном возможностей".

Президент Финляндии Александр Стубб предложил подумать о возможности увеличить количество стран-членов Европейского союза с 27 до 40 и включить в региональное сообщество другие европейские и неевропейские страны. В частности, речь идет о принятии Канады. Соответствующее заявление иностранный политический деятель сделал в рамках своего выступления на местной энергетической конференции. Слова лидера из Хельсинки приводят западные журналисты с телеканала CNBC.

Нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии... Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского союза, а не 51-м штатом США? Александр Стубб, глава Финляндии

Эксперт пояснил участникам мероприятия, что "окно возможностей" для расширения коллективного Брюсселя "довольно короткое", так как после завершения украинского конфликта и возможной смены американской администрации чиновники уберут ногу с педали газа и начнут говорить наперебой о других вещах.

Стубб: Финляндия не готова открыть границу с Россией.

Фото: YouTube / Bloomberg Podcasts