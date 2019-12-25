Стубб: Финляндия не готова открыть границу с Россией

Президент из Хельсинки объяснил нежелание властей разрешать передвижение людей по госгранице с Россией.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что европейская страна пока не готова открыть государственную границу с Россией. Соответствующее заявление в интервью местному изданию Yle Radio Suomi сделал Александер Стубб. Иностранный политический лидер из Хельсинки обосновал свою позицию обеспокоенностью со стороны властей отсутствием гарантий того, что Москва не будет использовать мигрантов и беженцев "в качестве орудия" против соседей. При этом в своей речи президент не привел ни одного случая применения Кремлем подобных мер.

Известно, что комментарий президента Финляндии последовал в ответ на ремарку западного журналиста о том, что на территории Эстонии, где в настоящее время работают три пункта пропуска на границе с Россией, прибалтийские таможенные службы не сталкиваются с каким-либо наплывом беженцев.

