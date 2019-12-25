Стубб: НАТО раскололась на либеральный Север и ориентированных на сделки США
Сегодня, 9:17
В Финляндии рассказали о разных задачах для Севера и Запада в военном блоке.

Организация Североатлантического договора (НАТО) в настоящее время раскололась на две части, так как северные страны защищают либеральный миропорядок, а западные государства более склонны к заключению сделок. Соответствующее заявление в интервью региональному изданию Politico сделал президент Финляндии Александер Стубб. Иностранный политический лидер из Хельсинки уточнил, что европейские элиты не обязаны объединяться для поддержки вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе на Ближнем Востоке. Глава страны уточнил, что война в Иране не является его войной, в отличие от ситуации, которая складывается на украинской территории.

Вероятно, мы наблюдаем не разрыв, а раскол в трансатлантическом партнерстве. Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка, в то время как глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки. Это просто реальность.

Александер Стубб, глава Финляндии

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно обвинял международных союзников США по НАТО в бездействии в ситуации с Ираном, но подчеркивал, что Вашингтон может справиться и без них. 

