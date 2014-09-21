Москва пообещала ответить на возможный транзит ядерного оружия через Финляндию

В Кремле заявили, что снятие ограничений добавит уязвимости самой Финляндии.

Москва жёстко отреагировала на планы Финляндии снять законодательный запрет на транзит ядерного оружия через свою территорию. В Кремле предупредили, что такие действия ведут к эскалации напряжённости в Европе и не останутся без ответа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снятие ограничений на транзит ядерного оружия через Финляндию добавляет уязвимости самой стране и ведёт к росту напряжённости на континенте.

Размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам, и если Финляндия угрожает нам, мы будем применять ответные меры. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Британское издание Daily Express назвало реакцию Москвы "яростной", напомнив, что Россия располагает одним из крупнейших в мире ядерных арсеналов, в то время как у Финляндии ядерного оружия нет.

Напомним, правительство Финляндии обсуждает возможность отмены действующего запрета на транзит ядерного оружия, закреплённого в законе об атомной энергии. Министр обороны Антти Хяккянен пояснил, что изменения необходимы для полной интеграции страны в оборонные структуры НАТО и не означают стремления Хельсинки обладать ядерным оружием. Президент Александр Стубб поддержал инициативу, заявив, что Финляндия должна устранить законодательные препятствия, которых нет в других скандинавских странах.

Внутри самой Финляндии инициатива вызвала дискуссию: Союз левых сил выступает против отмены ограничений, а некоторые депутаты призывают к широкому парламентскому обсуждению вопроса.

