Финское национальное правительство обсуждает вопрос об отмене властями запрета на транзит ядерного оружия внутри европейского государства. Соответствующими данными поделились западные журналисты из местного издания Yle со ссылкой на собственные источники. В СМИ добавили, что в настоящее время такой запрет находится на рассмотрении у чиновников из оборонного министерства. Требования по отмене запрета включают в себя снятие ограничений на транзит ЯО через сухопутное, морское и воздушное пространство Финляндии.

Министр обороны в Швеции Пол Йонсон ранее не исключил в публичном пространстве возможности размещения ядерного оружия на территории королевства в военное время. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на брифинге в Москве раскритиковала планы Стокгольма в отношении стратегического ядерного арсенала.

Финский политик призвал НАТО откатиться к границам 1997 года ради России.

Фото: pxhere.com