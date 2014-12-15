Yle: Финляндия рассматривает возможность отмены запрета на транзит ЯО

Финское национальное правительство обсуждает вопрос об отмене властями запрета на транзит ядерного оружия внутри европейского государства. Соответствующими данными поделились западные журналисты из местного издания Yle со ссылкой на собственные источники. В СМИ добавили, что в настоящее время такой запрет находится на рассмотрении у чиновников из оборонного министерства. Требования по отмене запрета включают в себя снятие ограничений на транзит ЯО через сухопутное, морское и воздушное пространство Финляндии.
Министр обороны в Швеции Пол Йонсон ранее не исключил в публичном пространстве возможности размещения ядерного оружия на территории королевства в военное время. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на брифинге в Москве раскритиковала планы Стокгольма в отношении стратегического ядерного арсенала.
Фото: pxhere.com
