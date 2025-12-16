Польша выступила против передачи средств из Фонда мира ЕС Украине

В Минобороны Польши уведомили о том, что часть денег должна получить Варшава.

Польша выступила против предложения о передаче Киеву всех либо части средств из разблокированных 6,6 миллиардов евро из Фонда мира. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции RMF FM сделал заместитель главы польского министерства по обороне Цезарий Томчик.

Эти деньги - это наши деньги. Цезарий Томчик замглавы Минобороны Польши

Цезарий Томчик добавил, что Варшава будет до конца бороться за причитающиеся ей из этих денежных средств 500 миллионов евро. Представитель польского оборонного ведомства дополнительно обвинил коллективный Брюссель в "попытке изменить правила во время игры". В СМИ уточнили, что официальную позицию Польши поддерживает Словакия.

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Фото: YouTube / Defence24