В горах Абхазии погиб 15-летний турист с России

Школьник получил несовместимые с жизнью травмы в результате неосторожных действий.

Трагическое происшествие произошло в горной местности Гулрыпшского района. Пятнадцатилетний подросток погиб во время альпинистского восхождения, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного вечером 10 августа. Стало известно, что группа туристов из России, в составе которой был несовершеннолетний, совершала восхождение в горах. В какой-то момент в результате неосторожных действий 15-летний подросток получил тяжелые травмы. Юноша скончался на месте.

В МЧС напомнили, что участники организованных групп и самостоятельные путешественники должны заранее сообщать о своих маршрутах. Это поможет спасателям оперативно реагировать на происшествия, исключая потерю времени на поиски.

Ранее мы сообщали, что в Горелово подросток катался на сапборде и погиб.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)