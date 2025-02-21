Гунба предложил подписать соглашение между кандидатами в президенты Абхазии

Абхазский политик, победитель первого тура президентских выборов в республике Бадра Гунба инициирует подписание соглашения между кандидатами на высший государственный пост. Соответствующее заявление Бадра Гунба сделал журналистам перед рабочей встречей с оппозиционный кандидатом Адгуром Ардзинбой. Он объяснил, что этим решением хочет помешать эскалации внутреннего конфликта, а также обеспечить стране единство.
Мы идем на переговоры с тем соглашением, которое я... озвучивал вчера. Соглашение предусматривает, самое главное, что именно народ Абхазии определяет свою судьбу на выборах 1 марта. Основная цель нашей встречи - обеспечить безопасность граждан, сохранить мир и стабильность.
Бадра Гунба, политик
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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