Светлана Петренко раскрыла подробности расследования.

Следственный комитет России в рамках организованной проверки устанавливает новые факты нарушения прав российских граждан в ходе выборов президента Абхазии. Соответствующее заявление перед журналистами сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она пояснила, что речь идет о событиях, которые произошл 19 февраля на территории поселка Цандрипш Гагрского района. Ранее в СМИ и социальных сетях появились сведения о том, что группа лиц, состоящая из нескольких десятков человек, оказала давление на глав местных поселений ради того, чтобы склонить армянское население к отказу от голосования. Преступники прибыли на место на 20 автомобилях.

Среди этих лиц в качестве лидера был Дима Ардзинба, а также Масик Шакрыл и иные лица. В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи. Светлана Петренко, глава СК РФ

Светлана петренко подчеркнула, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Следственном комитете России добавили, что согласно положениям УК РФ иностранные граждане, которые совершили преступление вне пределов нашей страны, также подлежат уголовной ответственности по нормам государственного законодательства в том случае, если преступление было направлено против гражданина России.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в интимном салоне на Кораблестроителей.

Фото и видео: Следственный комитет России