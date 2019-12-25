В Британии объяснили, как выборы в ЕС могут сказаться на региональной политике.

Результаты серии выборов, которые должны пройти в различных странах ЕС до конца следующего года, могут серьезно затормозить процессы региональной интеграции и оказания помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из газеты The Guardian. Издание ссылается на то, что в странах Европейского союза, в том числе в четырех из пяти крупнейших государствах по размеру населения и объему экономик (Испании, Италии, Польше и Франции ) пройдет голосование за новые власти.

В частности, 29 ноября в Испании пройдут внеочередные всеобщие выборы. В 2027 году парламентские выборы ожидаются в Италии, Польше, Греции, Словакии, Финляндии и Эстонии. Во Франции на следующий год запланированы выборы главы государства, а в Германии запланированы региональные выборы. В статье журналисты пишут, что на территории Испании коалиция социалистов под руководством премьер-министра Педро Санчеса по результатам выборов, вероятно, потерпит поражение от консервативной Народной партии и крайне правой Vox. Во Франции фаворитом на выборах февраля 2027 года сейчас выступает лидер правого Национального объединения Марин Ле Пен. На польской территории правые и националистические партии угрожают власти либеральной правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска. Также в Италии премьер-министр Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии" надеется избраться на второй срок. Однако она испытывает давление со стороны партии "Национальное будущее" и местного генерала Роберто Ванначчи.

Авторы The Guardian замечают, что политическая ситуация на континенте подстегивается замедлением экономического роста, старением европейского населения, а также напряженным состоянием государственных финансов и ростом стоимости жизни для обычных людей. Эти проблемы подрывают поддержку традиционных партий левоцентристского и правоцентристского толка. Таким образом теперь преимущество оказывается на стороне националистических ультраправых сил. Иностранное СМИ цитирует итальянского политолога Натали Точчи, по мнению которой предстоящий масштабный электоральный цикл может "радикально изменить облик Европы". Речь идет не о постепенном размывании регионального проекта, а о его полном опустошении и крахе. Авторы The Guardian уверены, что выборы могут парализовать переговоры по бюджету в ЕС, а также планы дальнейшего расширения в региональном объединении, оказание помощи Вооруженным силам Украины.

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Фото: Phxere.com