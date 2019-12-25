На Украине оценили готовность страны к проведению президентских выборов.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение на Украине онлайн-выборов. Слова политического лидера процитировали местные журналисты из издания "Страна.ua".

Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придется найти решения. Владимир Зеленский, глав Украины

Напомним, что в августе 2026 года бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о кризисе управления. Иностранный чиновник выступил за проведение голосования на высший должностной пост. По его словам, мирное население не может бесконечно жить в государстве, в котором они не понимают, почему руководством принимаются те или иные решения, а также почему ряд реформ блокируется, пока остальные двигаются вперед. Должностной срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы президента Украины власти отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Зеленский поручил подготовить города Украины к круговой обороне.

Фото: YouTube / Офіс Президента України