Петербург обошёл Москву по объёму рынка ритуальных услуг.

Рынок ритуальных услуг Петербурга за январь — сентябрь 2026 года достиг 10,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 19,1 %. Город занял первое место среди регионов России по объёму этого рынка. Такие данные 26 ноября привёл "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику Росстата.

Вторую строчку рейтинга заняла Москва с результатом 9,1 млрд рублей. За год рынок столицы вырос на 5,2 %. На третьем месте расположилась Московская область, где объём ритуальных услуг составил 8,3 млрд рублей, сократившись на 1,7 %.

По темпам роста среди десяти крупнейших региональных рынков Петербург уступил только Ростовской области, где показатель увеличился на 21 %. В целом по России за первые девять месяцев 2026 года объём рынка достиг 105,1 млрд рублей. Годовой прирост составил 9,1 %, тогда как за аналогичный период 2025 года он равнялся 15,4 %.

Опрошенные изданием эксперты считают, что увеличение объёма рынка связано главным образом с инфляцией, а не с ростом числа похорон. На стоимость услуг влияют в том числе подорожание топлива, необходимого для перевозки тел и доставки принадлежностей для организации похорон.

В сентябре 2026 года средняя стоимость изготовления гроба в России достигла 9,2 тыс. рублей. За год она выросла на 9,3 %. При этом родственники умерших всё чаще отдают предпочтение менее затратным способам организации похорон, в частности кремации.

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Фото: Piter.tv