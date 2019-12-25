После запуска магистрали поезда смогут курсировать с интервалом в 15 минут в часы пик.

На строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт‑Петербургом и Москвой сегодня трудятся более 32 тысяч человек. На большую стройку едут специалисты со всей России, сообщил в интервью ТАСС глава компании "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин.

Как подчеркнул Крапивин, спектр специальностей на стройке очень широк — от бетонщиков и мостовиков до аналитиков данных. При этом востребованными оказываются не только традиционные строительные профессии.

Кроме того, сейчас разрабатывают новые программы обучения для работы на полигонах по выпуску мостовых балок, а также для специалистов, которым предстоит укладывать безбалластный путь. Эта технология предъявляет к исполнителям исключительно высокие требования, вдь монтаж элементов пути должен выполняться с ювелирной точностью — до 1 мм. Такие стандарты задают новый уровень качества строительных работ.

Трасса ВСМ пройдет через шесть регионов: Москву, Санкт‑Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. После запуска магистрали поезда смогут курсировать с интервалом всего в 15 минут в часы пик.

Ранее мы сообщали, что на ВСМ Москва — Петербург установят сверхмощные трансформаторы.

Фото: пресс-служба РЖД