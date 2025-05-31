Летевший из Казани в Москву самолет вынужденно сел в Петербурге

Причиной отклонения от маршрута стали ограничения в Шереметьево.

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Казани в Москву, был вынужден совершить посадку в Санкт-Петербурге. Это произошло из‑за ограничений, введённых в ночь на 14 октября, сообщил Telegram‑канал "Осторожно, новости".

Изначально самолёт направлялся в аэропорт Шереметьево, но его перенаправили в Пулково. В итоге пассажиры провели в салоне около трёх часов, прежде чем их пустили в здание аэропорта. Там представители авиакомпании пообещали предоставить информацию о дальнейших действиях.

По словам одного из пассажиров, людей с разных рейсов постоянно перемещали между этажами — со второго на третий и обратно. При этом в аэропорту не работали эскалаторы, что усугубляло положение.

В итоге пассажирам пришлось оформить новые билеты с вылетом в 9:45 утра по местному времени. Однако рейс перенесли уже дважды.

Массовые задержки и отмены рейсов начались в столичных аэропортах с вечера 13 октября. В Шереметьево задержали 119 вылетов и отменили свыше 40 рейсов. Также на прилет задержались 123 самолета. Часть бортов перенаправили в другие воздушные гавани, в том числе в Пулково.

Ранее мы сообщали, что самолет рейсом из Антальи в Петербург экстренно сел в аэропорту Минска из-за дебошира.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)