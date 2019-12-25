Сбой в Пулково: чемоданы пассажиров могут не долететь вовремя из-за сбоя

Из-за сбоя пассажиры могут путешествовать без багажа.

Пассажиров аэропорта в Петербурге предупредили, что из-за временного технического сбоя они могут отправляться по своему маршруту путешествия без багажа. Об этом сообщила пресс-служба Пулково.

В сообщении отметили, что чемоданы могут отправить в аэропорты назначения следующими рейсами. Если багаж не прибыл вовремя в Пулково, то в авиагавани нужно будет составить соответствующий акт. В настоящее время систему регистрации восстановили в аэропорту.

Аэропорт Внуково также предупредил пассажиров, что в бортах, прибывающих из северной столицы, может быть не весь багаж. В воздушной гавани заявили, что если часть багажа не прибудет конкретным рейсом, ее доставят на следующем самолете.

Ранее мы сообщали, что 11 сентября в Пулково произошёл технический сбой, поэтому пассажиров временно регистрировали на рейсы в ручном режиме.

Фото: Piter.TV