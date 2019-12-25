В Пулково пассажиров начали регистрировать вручную из-за сбоя

В аэропорту Петербурга возникли проблемы в работе информационных систем.

Технический сбой произошёл в аэропорту Пулково днём 11 сентября. Сейчас регистрацию пассажиров на отдельных рейсах временно осуществляют в ручном режиме, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В сообщении попросили с пониманием отнестись к возможному увеличению времени обслуживания. Кроме того, пассажиров предупредили, что лучше приезжать заранее и учитывать возможные задержки при регистрации.

Также из-за технических причин на табло не отображается информация. В связи с этим пассажирам, которые хотят узнать статус рейса, нужно обращаться за информацией к агентам по гостеприимству в терминале.

Специалисты воздушной гавани Петербурга продолжают работать над устранением проблемы.

Ранее мы рассказывали, что в аэропорту Пулково сократили количество голосовых объявлений.

Фото: Piter.TV