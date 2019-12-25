В Пулково пассажиров начали регистрировать вручную из-за сбоя

Технический сбой произошёл в аэропорту Пулково днём 11 сентября. Сейчас регистрацию пассажиров на отдельных рейсах временно осуществляют в ручном режиме, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В сообщении попросили с пониманием отнестись к возможному увеличению времени обслуживания. Кроме того, пассажиров предупредили, что лучше приезжать заранее и учитывать возможные задержки при регистрации.
Также из-за технических причин на табло не отображается информация. В связи с этим пассажирам, которые хотят узнать статус рейса, нужно обращаться за информацией к агентам по гостеприимству в терминале.
Специалисты воздушной гавани Петербурга продолжают работать над устранением проблемы.
Ранее мы рассказывали, что в аэропорту Пулково сократили количество голосовых объявлений.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все