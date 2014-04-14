В аэропорту Пулково сократили количество голосовых объявлений

В петербургском аэропорту Пулково с 1 сентября стартовал тест концепции "Тихий аэропорт": в терминале сократят количество голосовых объявлений. По громкой связи продолжат сообщать о начале посадки и ряде других обязательных статусах рейса.
Цель нововведения – снизить шумовую нагрузку на пассажиров, а также сделать атмосферу в воздушной гавани спокойнее и комфортнее.
Мы приняли решение снизить шумовую нагрузку на пассажира. Для этого мы развернули комплекс инфраструктуры для визуального информирования. Все важное пассажир увидит на экранах, в чат-боте и на табло.
Павел Кушниренко, главный операционный директор Пулково
Ранее мы рассказывали о том, что на Финляндском вокзале открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров.
Фото: Piter.TV
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