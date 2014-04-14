В аэропорту Пулково сократили количество голосовых объявлений

Цель нововведения – снизить шумовую нагрузку на пассажиров.

В петербургском аэропорту Пулково с 1 сентября стартовал тест концепции "Тихий аэропорт": в терминале сократят количество голосовых объявлений. По громкой связи продолжат сообщать о начале посадки и ряде других обязательных статусах рейса.

Цель нововведения – снизить шумовую нагрузку на пассажиров, а также сделать атмосферу в воздушной гавани спокойнее и комфортнее.

Мы приняли решение снизить шумовую нагрузку на пассажира. Для этого мы развернули комплекс инфраструктуры для визуального информирования. Все важное пассажир увидит на экранах, в чат-боте и на табло. Павел Кушниренко, главный операционный директор Пулково

Ранее мы рассказывали о том, что на Финляндском вокзале открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров.

Фото: Piter.TV