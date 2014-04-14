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В аэропорту Пулково сократили количество голосовых объявлений
Сегодня, 15:58
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В аэропорту Пулково сократили количество голосовых объявлений

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Цель нововведения – снизить шумовую нагрузку на пассажиров.

В петербургском аэропорту Пулково с 1 сентября стартовал тест концепции "Тихий аэропорт": в терминале сократят количество голосовых объявлений. По громкой связи продолжат сообщать о начале посадки и ряде других обязательных статусах рейса.

Цель нововведения – снизить шумовую нагрузку на пассажиров, а также сделать атмосферу в воздушной гавани спокойнее и комфортнее. 

Мы приняли решение снизить шумовую нагрузку на пассажира. Для этого мы развернули комплекс инфраструктуры для визуального информирования. Все важное пассажир увидит на экранах, в чат-боте и на табло. 

Павел Кушниренко, главный операционный директор Пулково 

Ранее мы рассказывали о том, что на Финляндском вокзале открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: аэропорт, пулково
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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