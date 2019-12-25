В Пулково начали тестировать браслеты и кольца для мониторинга состояния сотрудников

Мониторинг в первую очередь затрагивает работников профессий с повышенной физической активностью, где критически важны концентрация и внимание.

Аэропорт Пулково приступил к испытаниям браслетов, колец и других носимых устройств для контроля нагрузки персонала. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор воздушной гавани Леонид Сергеев.

По его словам, мониторинг в первую очередь затрагивает работников профессий с повышенной физической активностью, где критически важны концентрация и внимание. В течение рабочей смены гаджеты фиксируют сердечный ритм, температуру тела, уровень стресса и физическую активность сотрудника.

Анализ этих данных позволяет руководству своевременно выявлять признаки усталости или переутомления у персонала. При необходимости работника отправляют на отдых или организуют досрочную пересменку.

Леонид Сергеев также отметил, что в перспективе все цифровые сервисы аэропорта планируется интегрировать в единую интеллектуальную систему управления.

Ранее мы сообщили о том, что обновлённые стойки в Пулково помогут гостям сориентироваться в городе.

Фото: Piter.TV