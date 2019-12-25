Обновлённые стойки в Пулково помогут гостям сориентироваться в городе

В Пулково туристов встречают обновлённые инфостойки с картами "Мир".

В аэропорту Пулково в зонах прибытия внутренних и международных рейсов начали работу обновлённые информационные стойки Городского туристско-информационного бюро. Павильоны помогут гостям города с первых минут пребывания получить информацию о маршрутах, достопримечательностях и событиях. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма.

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что специалисты инфостоек консультируют туристов и с июня 2025 года выдают иностранным гостям банковские карты "Мир". Сейчас в Петербурге работают 13 павильонов бюро. В прошлом году услугами воспользовались около 300 тыс. туристов, из которых почти 40 тыс. — иностранцы.

Ранее на Piter.TV: в Пулково привлечены к ответственности дебоширы из двух самолетов. В отношении злоумышленников составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Фото: MAX/ Борис Пиотровский