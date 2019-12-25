Петербург привлечет инвесторов к строительству библиотек и клиник

Город разрешит инвесторам строить библиотеки, спортзалы и стоматологии.

В Санкт-Петербурге планируют возводить библиотеки, спортзалы, стоматологические поликлиники и учреждения дополнительного образования не только за счет бюджета, но и с привлечением инвесторов. Для этого в городе появятся программы комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Проект распоряжения об их создании утвердил 23 сентября губернатор Александр Беглов на совещании в Смольном.

Главное отличие программ комплексного развития (ПКР) от городской адресной инвестиционной программы заключается в источниках финансирования. Помимо бюджетных средств, ПКР допускают привлечение внебюджетных. Также их отличает горизонт планирования — программы формируют на 10 лет вперед.

"В обновленную стратегию развития города мы включили отдельную задачу об обеспечении жителей объектами регионального значения. Следующим важным инструментом должны стать Программы комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры", — передает слова Беглова пресс-служба Смольного.

Среди объектов, которые город намерен строить в рамках ПКР, — учреждения дополнительного и профессионального образования, стоматологические клиники, станции скорой помощи, библиотеки и спортзалы.

Согласовывать застройщикам новые жилые проекты с учетом обязанности возводить объекты социальной инфраструктуры — детские сады, школы, поликлиники и дороги — помогает Градостроительная комиссия, созданная в Петербурге в 2021 году. Дефицит мест в школах и детских садах, копившийся десятилетиями, в городе удалось устранить.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Фото: Piter.tv