Пара водителей приехала в загс Петербурга на украшенном электробусе

Два водителя автобуса поженились и приехали в загс на электробусе.

Два водителя городского автобуса Кирилл Подушников и Людмила Клепизонова поженились. В день свадьбы, 23 сентября, их доставил к Дворцу бракосочетания на Фурштатской праздничный электробус. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Пара познакомилась на работе три года назад. Тогда Людмила работала кондуктором. Кирилл помог ей подготовиться к экзамену на права категории D. Дома будущие супруги тренировались парковать автобус на миниатюрной модели. В ноябре 2024 года Людмила тоже получила место водителя. Сейчас Кирилл закреплен за маршрутом № 22, Людмила — за № 132 и № 133. По итогам конкурса профессионального мастерства оба признаны лучшими водителями страны.

В день свадьбы свадебный электробус привез пару в ЗАГС. Поздравления в парке прозвучали от председателя комитета по транспорту Дениса Минкина и директора филиала Михаила Богданова. Снимки сделали в Центре истории автотранспорта Ленинграда. Там молодожены прокатились на "Луноходе" и оторвали счастливый билетик.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)