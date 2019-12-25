В Алтайском крае омоновцы по ошибке ворвались не к тем жильцам

Нужный человек по этому адресу не проживал уже семь лет.

Сотрудники ОМОН по ошибке ворвались в квартиру жительницы города Заринска в Алтайском крае. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на СУСК РФ по региону.

В соцсетях появилась информация, что в квартиру жительницы Заринска вломились омоновцы и напугали ее детей. Сотрудниками силового ведомства была взломана входная дверь болгаркой. До принятия радикальных мер сотрудники ОМОН позвонили в квартиру и попросили ее открыть. Напуганная женщина вызвала полицию.

Ранее выяснилось, что у силовиков был ордер на обыск этой квартиры. Но нужный человек уже не проживал по этому адресу семь лет. Выяснив это, сотрудники ОМОН просто ушли.

В настоящее время идет расследование, действительно ли силовики сделали это по ошибке.

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Фото: Piter.TV, Instagram / газета "Наш город Заринск"



