В Алтайском крае омоновцы по ошибке ворвались не к тем жильцам

Сотрудники ОМОН по ошибке ворвались в квартиру жительницы города Заринска в Алтайском крае. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на СУСК РФ по региону.
В соцсетях появилась информация, что в квартиру жительницы Заринска вломились омоновцы и напугали ее детей. Сотрудниками силового ведомства была взломана входная дверь болгаркой. До принятия радикальных мер сотрудники ОМОН позвонили в квартиру и попросили ее открыть. Напуганная женщина вызвала полицию.
Ранее выяснилось, что у силовиков был ордер на обыск этой квартиры. Но нужный человек уже не проживал по этому адресу семь лет. Выяснив это, сотрудники ОМОН просто ушли.
В настоящее время идет расследование, действительно ли силовики сделали это по ошибке.
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Фото: Piter.TV, Instagram / газета "Наш город Заринск"
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