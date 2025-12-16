Подростка насмерть придавило футбольными воротами на Алтае

Следственный комитет завел уголовное дело после падения футбольных ворот на юношу.

В Тальменке подростка придавило незакрепленными футбольными воротами. Юноша погиб на месте, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

Трагический случай произошел вечером, 7 июня, на спортивной площадке сельского образовательного учреждения. Юноша проводил время с друзьями, когда на него неожиданно рухнули футбольные ворота, которые были не закреплены. В результате подросток получил смертельные травмы. Он умер до приезда скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности на пришкольной площадке.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти ученика третьего класса насмерть придавило мешком с зерном, когда он с друзьями пробрался на склад завода.

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