Правоохранители завели уголовное дело после смерти мальчика на складе с зерном в Ленобласти

Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

В Ленобласти мальчика придавило мешком с зерном. Ребенок умер в машине скорой помощи. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Инцидент произошел в деревне Ущевицы. По данным следствия, ученик третьего класса вместе с друзьями пробрался на склада племенного завода. Ребенок проделал отверстие в мешке с зерном, которое начало высыпаться. Мальчика придавила тяжелая масса, он не смог дышать.

Дети позвали на помощь взрослых, но спасти школьника не удалось. По дороге в больницу он скончался.

Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Подробности уточняются.

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Фото: СК России