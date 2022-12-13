  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правоохранители завели уголовное дело после смерти мальчика на складе с зерном в Ленобласти
Сегодня, 17:03
177
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Правоохранители завели уголовное дело после смерти мальчика на складе с зерном в Ленобласти

0 0

Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

В Ленобласти мальчика придавило мешком с зерном. Ребенок умер в машине скорой помощи. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе  регионального следственного комитета.

Инцидент произошел в деревне Ущевицы. По данным следствия, ученик третьего класса вместе с друзьями пробрался на склада племенного завода. Ребенок проделал отверстие в мешке с зерном, которое начало высыпаться. Мальчика придавила тяжелая масса, он не смог дышать.

Дети позвали на помощь взрослых, но спасти школьника не удалось. По дороге в больницу он скончался.

Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: школьницу из Усть-Ижоры сильно побил дядя.

Фото: СК  России

Теги: бастрыкин, полиция, ребенок умер, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии