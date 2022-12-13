Правоохранители завели уголовное дело после смерти мальчика на складе с зерном в Ленобласти

В Ленобласти мальчика придавило мешком с зерном. Ребенок умер в машине скорой помощи. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Инцидент произошел в деревне Ущевицы. По данным следствия, ученик третьего класса вместе с друзьями пробрался на склада племенного завода. Ребенок проделал отверстие в мешке с зерном, которое начало высыпаться. Мальчика придавила тяжелая масса, он не смог дышать.
Дети позвали на помощь взрослых, но спасти школьника не удалось. По дороге в больницу он скончался.
Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Подробности уточняются.
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Фото: СК России
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