В Ленобласти ребенка насмерть придавило мешком с зерном

В субботу, 18 марта, дети пробрались на склад зернохранилища в деревне Ущевицы Волосовского района Ленобласти. О технике безопасности они ничего не знали. Одного из мальчиков придавило мешком с зерном. Об этом сообщили на портале 78.ru.
Ребенок получил серьезные травмы. Третьекласснику вызвали скорую помощь. По дороге в больницу пострадавший умер.
Известно, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье. На учете никто из родителей и детей не состоял.
Правоохранители завели уголовное дело. Стражи порядка выяснили, что склад не был огражден и не охранялся.
Мальчик проживал в благополучной и полной семье, которая не состояла на учете. Возбуждено уголовное дело. Известно, что склад не был огражден и не охранялся.
Ранее на Piter.tv: в Красносельском районе утром сгорел частный дом.
Фото: Piter.tv
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