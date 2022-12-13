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В Ленобласти ребенка насмерть придавило мешком с зерном
Сегодня, 13:21
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В Ленобласти ребенка насмерть придавило мешком с зерном

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По дороге в больницу пострадавший умер.

В субботу, 18 марта, дети пробрались на склад зернохранилища в деревне Ущевицы Волосовского района Ленобласти. О технике безопасности они ничего не знали. Одного из мальчиков придавило мешком с зерном. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Ребенок получил серьезные травмы. Третьекласснику вызвали скорую помощь. По дороге в больницу пострадавший умер.

Известно, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье. На учете никто из родителей и детей не состоял. 

Правоохранители завели уголовное дело. Стражи порядка выяснили, что склад не был огражден и не охранялся.

Мальчик проживал в благополучной и полной семье, которая не состояла на учете. Возбуждено уголовное дело. Известно, что склад не был огражден и не охранялся.

Ранее на Piter.tv: в Красносельском районе утром сгорел частный дом.

Фото: Piter.tv

Теги: деревня ущевицы, ленобласть, мешок с зерном придавил ребенка, несчастный случай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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Тидиaч Мыги
Сегодня 13:57

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