В Красносельском районе утром сгорел частный дом

В Красносельском районе сегодня днем, 19 марта, спасатели тушили частный дом. Пожар произошел в СНТ "Айсберг" на 7-й аллее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 11:56. Пламя охватило здание площадью 48 "квадратов".
С огнем боролись 10 спасателей на двух спецмашинах. Возгорание ликвидировали в 12:39.
Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина пожара.
Ранее на Piter.tv: на улице Кораблестроителей ночью во время пожара погибли два человека.
Фото: Piter.tv
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