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В Красносельском районе утром сгорел частный дом
Сегодня, 12:58
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В Красносельском районе утром сгорел частный дом

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С огнем боролись 10 спасателей на двух спецмашинах.

В Красносельском районе сегодня днем, 19 марта, спасатели тушили частный дом. Пожар произошел в СНТ "Айсберг" на 7-й аллее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 11:56. Пламя охватило здание площадью 48 "квадратов". 

С огнем боролись 10 спасателей на двух спецмашинах. Возгорание ликвидировали в 12:39.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv: на улице Кораблестроителей ночью во время пожара погибли два человека.

Фото: Piter.tv

Теги: горел частный дом, мчс, пожар в снт айсберг, пожар на даче, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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Сегодня 13:57

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