На улице Кораблестроителей ночью во время пожара погибли два человека

С огнем боролись пять спецмашин и 23 человека личного состава.

Сегодня ночью, 19 марта, в Василеостровском районе горела "двушка". Во время пожара погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в квартире на Кораблестроителей, дом 40, корпус 1, поступила на пульт диспетчера в 00:15. Выяснилось, что пламя охватило три "квадрата".

Спасатели потушили жилье за час. С огнем боролись пять спецмашин и 23 человека личного состава.

Устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv