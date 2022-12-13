На улице Кораблестроителей ночью во время пожара погибли два человека

Сегодня ночью, 19 марта, в Василеостровском районе горела "двушка". Во время пожара погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании в квартире на Кораблестроителей, дом 40, корпус 1, поступила на пульт диспетчера в 00:15. Выяснилось, что пламя охватило три "квадрата".
Спасатели потушили жилье за час. С огнем боролись пять спецмашин и 23 человека личного состава.
Устанавливается причина пожара. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на проспекте Стачек пьяный подросток упал с лестницы и разбил голову.
Фото: Piter.tv
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