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Сообщения о режиме ЧС в Выборгском районе Ленобласти оказались фейком
Сегодня, 9:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сообщения о режиме ЧС в Выборгском районе Ленобласти оказались фейком

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Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам!

В социальных сетях и мессенджерах от лица Главного управления МЧС России по Ленинградской области распространяется информация "О введении режима ЧС и обязательной эвакуации населения Выборгского муниципального района в связи с диверсией и взрывом на военном складе". ГУ МЧС в своих официальных каналах сообщило, что данная информация является ЛОЖНОЙ.

Информация о взрывах, угрозе выброса опасных веществ и необходимости эвакуации не соответствует действительности.

Специалисты МЧС призывают граждан и гостей 47 региона не верить этим сообщениям и не распространять неверную информацию! Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам!

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Фото: МАКС / МЧС Ленинградской области

Теги: мчс, режим чс
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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