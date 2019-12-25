Сообщения о режиме ЧС в Выборгском районе Ленобласти оказались фейком

Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам!

В социальных сетях и мессенджерах от лица Главного управления МЧС России по Ленинградской области распространяется информация "О введении режима ЧС и обязательной эвакуации населения Выборгского муниципального района в связи с диверсией и взрывом на военном складе". ГУ МЧС в своих официальных каналах сообщило, что данная информация является ЛОЖНОЙ.

Информация о взрывах, угрозе выброса опасных веществ и необходимости эвакуации не соответствует действительности.

Специалисты МЧС призывают граждан и гостей 47 региона не верить этим сообщениям и не распространять неверную информацию! Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам!

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Фото: МАКС / МЧС Ленинградской области