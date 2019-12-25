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Женщина погибла после падения обломков БПЛА во Всеволожске
Сегодня, 10:46
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Женщина погибла после падения обломков БПЛА во Всеволожске

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В момент атаки ВСУ она находилась в квартире.

Жительница Всеволожска получила смертельные ранения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на жилой многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На месте происшествия работают оперативные службы.  Остальных жителей пострадавшего дома эвакуировали. Специалисты оценивают масштаб повреждений здания и оказывают необходимую помощь жильцам. Власти региона держат ситуацию на контроле. 

В ночь на 9 ноября в Ленобласти объявляли режим опасности из‑за БПЛА. За этот период средства ПВО уничтожили 113 дронов. Осколки попали на крышу многоквартирного дома.  Для жильцов пострадавшей многоэтажки во Всеволожске организовали пункт временного размещения, сейчас там находятся четыре человека

Фото: Piter.TV

Теги: александр дрозденко, атака бпла на ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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