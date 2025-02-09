113 БПЛА сбили в Ленобласти: для жителей Всеволожска открыли пункт временного размещения

Во Всеволожске для жильцов дома, пострадавшего от падения обломков беспилотников, организовали пункт временного размещения. ПВР работает на базе местного Дома культуры, сообщила глава района Лира Бурак.
На месте происшествия с раннего утра задействованы экстренные службы: специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки украинских дронов. Также будет сформировать оперативный штаб для координации дальнейших действий.
Утром 9 ноября осколки БПЛА попали на крышу многоквартирного дома. Из помещения оперативно эвакуировали семью, остальные жильцы в выселении не нуждались. В настоящее время специалисты уточняют масштаб повреждений.
Минувшей ночью в регионе действовал режим опасности из‑за БПЛА. За этот период средства ПВО ликвидировали 113 дронов.
В ночь на 16 октября в Ленинградской области силы ПВО уничтожили четыре дрона.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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