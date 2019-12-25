Над Ленобластью уничтожили четыре беспилотника

В Ленинградской области ночью 16 октября была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО уничтожили четыре дрона, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
На данный момент в небе Ленинградской области целей не наблюдается. Ожидаем отбоя воздушной опасности в ближайшее время.
Александр Дрозденко, губернатор
Отмечается, что воздушную опасность объявили в 04:38. Возможно понижение скорости мобильного интернета.
По данным петербургского аэропорта, в настоящее время Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании. Статус борта можно уточнить с помощью онлайн-табло.
Фото: Piter.TV
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