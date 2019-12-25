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Над Ленобластью уничтожили четыре беспилотника
Сегодня, 8:19
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Над Ленобластью уничтожили четыре беспилотника

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В настоящее время Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В Ленинградской области ночью 16 октября была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО уничтожили четыре дрона, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

На данный момент в небе Ленинградской области целей не наблюдается. Ожидаем отбоя воздушной опасности в ближайшее время. 

Александр Дрозденко, губернатор 

Отмечается, что воздушную опасность объявили в 04:38. Возможно понижение скорости мобильного интернета. 

По данным петербургского аэропорта, в настоящее время Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании. Статус борта можно уточнить с помощью онлайн-табло

Фото: Piter.TV 

Теги: бпла, пулково
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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