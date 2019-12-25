Над Ленобластью ночью 11 ноября сбили 150 БПЛА

Пострадали 3 работника в Усть-Луге.

Ночью в 00:26 в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников, к часу ночи сообщения об угрозе появились и в Северной столице.

В Пулково уже задержаны или отменены более 40 рейсов. Два самолёта, летевших в Петербург, из-за ограничений сели в Хельсинки. Пассажирам предоставят бесплатный автобус до Северной столицы.

Отбой беспилотной опасности и в Петербурге, и в Ленобласти объявили после семи утра. По предварительным данным губернатора 47 региона Александра Дрозденко, за ночь над Ленинградской областью сбито 150 БПЛА противника. Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет.

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Фото: Piter.tv (архив)