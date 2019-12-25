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Один беспилотник сбит в Ленобласти
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Один беспилотник сбит в Ленобласти

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Режим беспилотной опасности действовал с 01:48 до 04:04.

В Ленинградской области ночью 22 октября силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. 

Режим беспилотной опасности действовал с 01:48 до 04:04. В результате был уничтожен один дрон. 

Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбит один БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу. 

Александр Дрозденко, губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что школу в деревне Разметелево, поврежденную во время атаки БПЛА 18 октября, планируют полностью восстановить за две недели. На время ремонта учеников отправили на досрочные каникулы. Работы также идут в многоквартирном доме во Всеволожске, куда попал дрон. Серьезные повреждения получили три квартиры. 

Фото: pxhere 

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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