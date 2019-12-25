Повреждённую при атаке БПЛА школу в Ленобласти отремонтируют за две недели

Школьников в Разметелево отправили на досрочные каникулы из-за ремонта здания.

Школу в деревне Разметелево Ленинградской области, повреждённую во время атаки беспилотников 18 октября, планируют полностью восстановить за две недели. На время ремонта учеников отправили на досрочные каникулы. Об этом сообщила глава администрации Всеволожского района Лира Бурак.

В здании демонтировали повреждённые конструкции и восстановили внешний тепловой контур. Сейчас там продолжаются ремонтные работы.

Восстановление также ведётся в многоквартирном доме во Всеволожске, в который попал беспилотник. По словам Бурак, внешний тепловой контур здания закрыт, все коммуникации работают. Серьёзные повреждения получили 3 квартиры. Две семьи временно разместились в гостинице, ещё одна живёт у родственников. Администрация решает вопрос о предоставлении им временного жилья.

Ещё в 13 квартирах выявили локальные повреждения. Размер ущерба определяет специальная комиссия. Продолжается обследование частных домов, автомобилей и торговых объектов, пострадавших в результате атаки. По итогам оценки ущерба планируется выплата компенсаций.

Ранее на Piter.TV: женщина и ее трое детей, которые пострадали во время атаки БПЛА во Всеволожском районе 18 октября, выписаны из больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В доме семьи произошел пожар, и они надышались угарным газом.

Фото: magnific (носит иллюстративный характер)