Женщину с тремя детьми выписали из больницы после атаки БПЛА в Ленобласти

Пострадавшие надышались угарным газом во время пожара.

Женщина и трое ее детей, которые пострадали во время атаки БПЛА во Всеволожском районе, выписаны из больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили 47news со ссылкой на пресс‑службу правительства региона.

Семья попала под наблюдение медиков после того, как в их жилом доме после налета дронов произошел пожар. Пострадавшие надышались газом угарном газом. Квартира семьи получила серьезные повреждения, поэтому женщину с детьми временно разместили в гостинице.

Помимо жилого сектора, осколки БПЛА зацепили и социальные объекты. В деревне Разметелево пострадала школа, в здании выбиты стёкла, средства на их замену выделят из Резервного фонда.

Массированная атака беспилотников на Ленинградскую область произошла ночью 18 октября. По данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 145 вражеских БПЛА. В результате налёта повреждения получили жилые дома, автомобили и объекты энергетической инфраструктуры.

Фото: Piter.TV