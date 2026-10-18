145 сбитых БПЛА и более 50 поврежденных машин: Дрозденко — о последствиях атаки на Ленобласть

Более 50 автомобилей повреждены обломками беспилотников в Ленинградской области.

Над Ленинградской областью во время массовой атаки беспилотников сбили 145 БПЛА. Повреждения получили объекты энергетики, жилые дома, автомобили и социальная инфраструктура. При этом работа социальных объектов и систем жизнеобеспечения не была нарушена. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

На подстанции "Восточная" повреждены провода, однако трансформаторы и основное энергетическое оборудование продолжают работать. Для обеспечения Янино задействовали резервные источники электроснабжения: по словам губернатора, две трети жителей поселка уже получают электричество по постоянной схеме. Также начала работу котельная.

Повреждения зафиксировали на объекте центра обработки данных группы "ВКонтакте". Они затронули трансформаторное оборудование и складской комплекс. Компания приступила к устранению последствий. В Разметелевской школе выбило стекла, замену окон организовали за счет резервного фонда Всеволожского района.

Во Всеволожском районе обломок беспилотника попал в квартиру, где произошло возгорание. Из подъезда эвакуировали 8 семей, которые разместили в пункте временного размещения и обеспечили горячим питанием. Пострадавшая семья — мать и трое детей — находится в больнице из-за отравления угарным газом. По данным губернатора, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В Кировском районе предварительно повреждены 4 дачных дома. В Ломоносовском районе, в Новоселье и Низино, обломки беспилотников повредили более 50 автомобилей. Также выбило окна ударной волной. В Низино пострадала котельная: обломок перебил трубу. Власти поручили восстановить подачу тепла в дома по постоянной схеме до конца светового дня.

В Гатчинском округе зафиксировали несколько незначительных разрушений. В одном из многоквартирных домов повреждена квартира, подъезд расселили. Пострадавших нет, после обследования здания жителей рассчитывают вернуть в квартиры.

Дрозденко заявил, что жители, потерявшие имущество или получившие повреждения жилья и автомобилей, смогут рассчитывать на компенсации из резервных фондов Ленинградской области и муниципалитетов. Муниципальные власти должны составить перечни ущерба и передать их на рассмотрение комиссии для организации выплат.

Губернатор подчеркнул, что региональные и муниципальные власти окажут пострадавшим материальную и другую необходимую помощь.

Фото: MAX/Дрозденко