В учебном заведении выявили превышение порога заболеваемости ОРВИ и случаи кишечной инфекции

В школе № 250 Кировского района Петербурга приостановили очное обучение из-за распространения инфекционных заболеваний. По данным Роспотребнадзора, порог заболеваемости ОРВИ в учебном заведении превысил 20 %. Кроме того, там зарегистрировали случаи кишечной инфекции.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области организовало санитарно-эпидемиологическое расследование. В школе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекцию.

Очные занятия приостановили с 08:00 27 ноября, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекций. Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию.

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Фото: Piter.TV