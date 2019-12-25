Средний заказ виски в Петербурге обошелся покупателям в 2250 рублей.

Жители Петербурга в 2026 году чаще всего заказывали на "Мегамаркете" тихое вино, виски и игристые напитки. Средняя стоимость заказа с виски составила около 2250 рублей. Такие данные получили аналитики маркетплейса по итогам исследования покупательского спроса за 12 месяцев.

Первое место по количеству заказов заняло тихое вино. Следом расположились виски и игристое. В число востребованных категорий также вошли коньяк, водка, ром и пиво.

Наибольший рост продаж алкоголя пришелся на неделю перед мартовскими праздниками. В этот период количество заказов увеличилось в 2 раза относительно обычного уровня, а спрос на игристые вина вырос в 2,5 раза.

Основную долю покупателей составили горожане в возрасте от 35 до 54 лет. На эту возрастную группу пришлось 74 % заказов. Мужчины чаще выбирали виски, а женщины — тихие и игристые вина.

Средний чек на вино составил около 1875 рублей. Таким образом, виски оказался самой дорогой категорией среди представленных напитков.

Среди тихих вин покупатели отдавали предпочтение белым сухим и полусухим вариантам из сортов совиньон блан, шардоне и рислинг. В категории игристых лидером стало просекко, преимущественно сухое и брют. Виски чаще приобретали в литровых бутылках, а среди коньяков и бренди выбирали напитки с выдержкой 3 и 10 лет. В пивной категории популярностью пользовались лагер и пшеничные сорта.

Роскачество выявило новую схему мошенничества, нацеленную на абитуриентов.

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