Роскачество выявило новую схему мошенничества, нацеленную на абитуриентов

Эксперты пояснили, что в случае подозрительных предложений нужно сразу обращаться в МВД.

В Роскачестве рассказали о новой схеме обмана российских абитуриентов. Мошенники обещают бесплатное обучение по целевому направлению, а на самом деле крадут доступ к "Госуслугам". Соответствующими данными сотрудники из пресс-службы профильного ведомства поделились с журналистами. Специалисты объяснили гражданам, что в качестве условий поступающим озвучивают сдачу ЕГЭ на 50 баллов и подписание договора. Далее от них просят заполнить анкету на фишинговом сайте. Эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества уточняют, что на поддельном онлайн-ресцрсе аферисты получают паспортные данные, СНИЛС и номер телефона человека, а затем и код подтверждения из его смс-сообщения. Таким образом пользователь передает злоумышленникам доступ к аккаунту на "Госуслугах".

В разгар приемной кампании мошенники начали охоту на тех, кто еще не определился с вузом. Они создают фишинговые сайты и группы в соцсетях, где под видом представителей крупных предприятий обещают студентам целевое обучение с гарантированным трудоустройством, стипендией и стажировкой с первого курса. Якобы у вузов есть "договоренности" с компаниями, и осталось всего несколько мест - нужно успеть. пресс-служба Роскачества

В Роскачестве добавили, что если вам предлагают целевое направление за денежные средства или обещают "забронировать" место в университете, заполнив анкету на подозрительном сайте, то важно сразу же думать об обмане. Информацию можно проверить исключительно на официальном сайте вуза и портале "Госуслуг", так как целевое обучение оформляется через портал "Госуслуги", единую цифровую платформу "Работа в России" или напрямую через предприятие. При этом никакой предоплаты, заполнения анкет на сторонних сайтах и передачи кодов из СМС не требуется.

В Роскачестве опровергли миф о выгоде покупки авиабилетов через агрегаторы.

Фото: Piter.tv