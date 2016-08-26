В Роскачестве опровергли миф о выгоде покупки авиабилетов через агрегаторы

Эксперты проанализировали цены на билеты на различных агрегаторах.

Центр цифровой экспертизы от Роскачества изучил сервисы по продаже авиабилетов пришел к выводу о том, что покупка через них не гарантирует низкую цену потребителям. Соответствующими данными эксперты поделились в собственном исследовании. Текст документа специалисты пресс-службы ведомства направили журналистам. Они пояснили, что основная ценность агрегаторов заключается не в дешевизне, а в удобстве. Речь идет о том, что человек сразу же получает десятки вариантов полета на одном экране. Ему не приходится открывать вкладки с каждым оператором по отдельности. Исследование показало, что при подсчете базовых цен (без учета персональных бонусов) для 180 перелетов лучшая цена оказалась только у двух агрегаторов из шести.

По-настоящему низкая цена в агрегаторе почти всегда - это не "магия алгоритма", а простая математика: ваша карта с кешбэком, личные мили, промокод или партнерская акция банка. Без этих условий цена не будет ниже. Сергей Кузьменко, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества

Эксперт призвал граждан искать и сравнивать билеты через агрегатор, но перед покупкой обязательно заглядывать на официальный сайт авиакомпании. Там, с учетом персональных бонусов, покупка может оказаться выгоднее, а условия возврата и обмена билетов будут прозрачнее. Дополнительно развеян миф о том, что через мобильное приложение покупать билеты будет дешевле, чем на сайте, так как различий выявлено не было. Информация о том, что у крупных авиакомпаний билеты дороже, чем у лоукостеров, тоже лишь иногда соответствует действительности. Миф о том, что покупать билеты в последний момент всегда дорого, был опровергнут исследователями. В ряде случаев билеты на ближайшие дни оказывались дешевле, чем за месяц или два. Ситуация зависит от потребительского спроса на направление, сезонности и политики компании-перевозчика.

Миф о том, что существует идеальный момент для покупки билета, оказался заблуждением. Существуют периоды, когда билеты дешевеют, но это не работает на всех направлениях. Есть лишь общие тренды, но полагаться на них вслепую при планировании конкретного перелета не стоит. текст сообщения профильного ведомства

